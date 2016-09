Time de beisebol de Brusque faz estreia no Catarinense Brusque Brewers realiza nesta quarta, 7, a primeira competição oficial

Depois de apenas quatro meses de fundação, o time de beisebol Brusque Brewers passará pela sua maior provação na manhã desta quarta-feira, 7. A partir das 8h, o time enfrenta o Lapwings, de Curitiba, pela estreia do Campeonato Catarinense da modalidade. O time terá que enfrentar todos os clubes participantes do estadual durante o dia, já que ainda nesta quarta-feira será conhecido o campeão. As partidas serão no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul.

A própria competição será a primeira realizada na história. Antes, os clubes de beisebol do estado, como o Joinville Royals e o Floripa Ichiban, precisavam competir no Rio Grande do Sul, mas agora contam com um campeonato pra chamar de seu. O surgimento dos Cervejeiros foi fundamental para que o evento – que conta com quatro clubes – acontecesse.

“Queremos vencer”

Para o presidente do Brewers, Paulo Colzani, o fato de o time não ter disputado nenhuma partida oficial até o momento não diminui as ambições. “Queremos vencer. Se você entra numa competição e não tem essa vontade, é melhor nem ir. Vamos atrás da vitória e também de representar a cidade e o Vale do Itajaí. Nós treinamos bastante e nos sentimos preparados, além de contarmos com atletas experientes que já jogaram em outros locais”, afirma Colzani.

Às 5h, o time já parte da Arena Brusque para Jaraguá com uma van emprestada pela Fundação Municipal de Esportes (FME). A entrada no estádio é franca e no local serão distribuídos brindes. Colzani convida a torcida para acompanhar e colaborar com a modalidade. “Também temos bonés à venda, que servem para que possamos continuar com o projeto e nos manter no campeonato”, comenta. O grupo vai partir da Arena com 17 jogadores.

A competição

Diferente dos jogos da Major League Baseball (MLB), principal competição da modalidade, as partidas serão disputadas por tempo, com duração de 1h15 cada. Assim, serão realizados seis jogos no decorrer do dia, sagrando-se campeã aquela equipe que somar o maior número de triunfos. A programação inicia às 8h, com Brewers versus Lapwings, encerrando às 15h30, com o encontro entre Ichiban e Lapwings.

As partidas da competição

Hora - Equipes

8h – Brusque Brewers x Curitiba Lapwings

9h30 – Floripa Ichiban x Joinville Royals

11h – Floripa Ichiban x Brusque Brewers

12h30 - Joinville Royals x Curitiba Lapwings

14h - Brusque Brewers x Joinville Royals

15h30 – Curitiba Lapwings x Floripa Ichiban