Torcidas de Flamengo e Palmeiras em Brusque comentam a expectativa de título do Brasileirão Fla Brusque e Amigos do Verdão reúnem grupos de torcedores para acompanharem jogos ao vivo

Torcida Fla Brusque acompanha a reta final do Mengão no Brasileirão -

Ainda há muita lenha pra queimar no Campeonato Brasileiro de futebol, mas duas equipes parecem travar uma batalha particular pelo título nacional. Flamengo e Palmeiras seguem bem na tabela e polarizam – pelo menos por enquanto – a briga pelo caneco. Por coincidência, os dois times estão no grupo dos mais acompanhados e amados em Brusque e região, e contam até com grupos que se encontram e fazem caravanas para acompanhar os jogos.

Na esquina da rua Felipe Schmidt com a rua do Centenário fica praticamente uma extensão da Gávea. É lá que a galera da Fla-Brusque costuma se reunir para acompanhar partidas do rubro-negro. Embaixador do Flamengo em Brusque e exímio frequentador da Fla, Fábio Krieger diz ter convicção de que o cheirinho de heptacampeão pode ser sentido aqui do berço da fiação catarinense. “Isso está na gente, a gente sente porque o time também sentiu que pode vencer. Agora é só esperar o Flamengo voltar a jogar no Maracanã que vai ser muito difícil para os adversários”, completa.

Já no bar Parada 550, não é urubu que canta mais alto, e sim o papagaio. É o lugar de encontro da torcida palmeirense em Brusque. A equipe alviverde também tem um grupo que organiza viagens e acompanha os jogos juntos, a Amigos do Verdão. Um dos organizadores, Matheus Obeidi, se diz confiante para acompanhar o que seria o nono título brasileiro do Verdão. “O time está bem estruturado, diferente dos outros anos, e o elenco está muito forte. Já estamos há muitas rodadas na liderança”, diz.

Clima bom

Desde 2009 o Flamengo não ergue o troféu da principal competição nacional. Presenciar isso, portanto, é um privilégio para quem se identifica com o rubro-negro, mas Kriger diz que é ainda melhor compartilhar esse momento com mais torcedores. “Na Fla-Brusque tem esse clima de mini-estádio, com jantar, bebidas, é muito legal o bate-papo com demais torcedores também. Sei que é mais cômodo ver os jogos de casa, mas é ainda melhor poder ver as vitórias com a galera”, explica.

Além de fazer a festa na sede da torcida, a Fla-Brusque organiza viagens para acompanhar os jogos fora. “Vamos em todos os jogos mais próximos para dar aquela força para o time. Em novembro provavelmente vamos levar a turma toda para o Rio de Janeiro, vão mais de 50 pessoas aqui de Brusque”, diz.

Paixão antiga

A Amigos do Verdão existe há dez anos, e desde o princípio faz eventos muito prestigiados pela torcida alviverde local. Em encontros pela cidade, o grupo já conseguiu trazer Ademir da Guia, Evair, Zinho e Veloso. Obeidi diz que a torcida do Verdão vem crescendo na cidade.

“Depois de São Paulo, Santa Catarina é o estado com mais palmeirenses, e isso respinga aqui em Brusque. Estamos entre a terceira ou quarta maior torcida da cidade, e buscamos nosso espaço”, completa.

O grupo também organiza viagens nos estádios próximos, chegando a fazer volume e soltar o grito no próprio Allianz Parque, como o que aconteceu na final da Copa do Brasil no ano passado. No bar em que os palmeirenses de Brusque e região se encontram a festa também é garantida. “Chegamos a passar de 300 pessoas acompanhando as partidas. Na reta final do Brasileirão, agora, vamos tentar acompanhar os jogos nos estádios e de preferência ver a partida do título”, completa.