TOT Lab será realizada nesta sexta-feira em Brusque O line-up é formado por Leonardo Rosa, LowKicks, C.R.O.M.I, Digo Oliveira, Thay e Domme

Nesta sexta-feira, 17, a Fire Up recebe mais uma edição da TOT (Trick or Treat?) Lab.

Desta vez, a equipe da TOT traz para o palco da festa um showcase de Curitiba. O line-up da festa é formado por Leonardo Rosa, LowKicks, C.R.O.M.I, Digo Oliveira, Thay e Domme.

Mulheres entram gratuitamente até as 23h, após este horário elas pagam R$ 15. Já os homens, pagam R$ 23 até as 23h, após R$ 35. O evento será realizado a partir das 22h. Esta liberada a entrada com litros de destilados no evento.

Mais informações e reservas: 992-014-361 e 997-432-213.