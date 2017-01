Tradicional desfile da Pronegócio apresenta tendências do Inverno 2017 Evento ocorreu na noite de terça-feira e contou com a participação de 28 empresas, na Sociedade Esportiva Bandeirante

Com o tema Floresta Encantada e Selvagem, foi realizado na noite de terça-feira, 10, o Desfile de Moda da 40ª Pronegócio – Rodada de Negócios de Confecção. O evento promovido pela Ampebr em parceria com o Sebrae/SC, ocorreu na Sociedade Esportiva Bandeirante. Com a participação de 33 modelos e 28 empresas, os convidados conferiram as principais tendências do Outono/Inverno 2017, nos segmentos feminino, masculino, infantil, cama e banho.

Nesta edição, a agência Lucky 70 é quem organizou o desfile. O diretor da empresa e produtor do evento, Sandro Gracher Baran, explica que todo o cenário é lúdico e quando os convidados assistirem, lembrarão dos filmes infantis, cheios de emoção e encanto. “Utilizamos árvores, papelões e jornais, tudo materiais recicláveis e que demonstram também como é o trabalho do estilista, desde o pensar até o desenvolver”, diz.

Como forma de remeter também a estação mais fria do ano, foi trazido as árvores e folhas secas, que lembram o inverno. Na passarela, foram apresentadas as tendências da estação, que vão do preto, listrados ao neutro. As calças saruel e as botas Ankle Boot também permanecem em alta neste inverno.

Para o desfile, a agência convidou modelos de renome, como a Miss Blumenau Andressa da Fonseca, Miss Brusque Juliana Fritzen, Miss Simpatia Noeli Gilli, Miss Brusque Infantil Guédria da Silva Erthal e o ator global e brusquense Jean Visconti.

O presidente Ademir José Jorge, comenta que, mesmo o país passando por um momento em que a economia está desequilibrada, a Ampebr tem demonstrado coragem e capacidade administrativa para sair a frente e mostrar ao mercado que Brusque e região produz qualidade, quantidade e bons preços. “Nosso parque fabril está pronto e preparado para a demanda que o nosso cliente exigir”, afirma.

Segundo dia de negociações

A movimentação continua intensa na 40ª Pronegócio, fazendo com que o evento atinja a meta logo nos dois primeiros dias de negociação. “Terça-feira tivemos um movimento ainda maior do que na segunda-feira, e superamos o número de vendas de peças nesses dois dias, comparado com os primeiros dias da rodada de janeiro do ano passado. O ritmo das negociações está intenso, o que demonstra que as coleções estão bem atualizadas e agradando os compradores”, comenta o presidente.

O evento segue até sexta-feira, 13 de janeiro, no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof.