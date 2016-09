Trajetória da diretora criativa na WJ Acessórios do Brasil

“Se me perguntares no que me inspirei, eu dificilmente vou saber te responder com uma palavra”. Assim que se define Jussara Caetano, ao falar das coleções que já criou para a WJ Acessórios do Brasil.

Há frente da direção criativa da empresa especializada em couros, Jussara comemora hoje com os irmãos Marcelo e Murilo Caetano o aniversário da marca, que nascida WJ Couros, comemora 30 anos agora.

Os meses de janeiro e agosto para Jussara Caetano são viajando e buscando referencias pelo mundo. “Estou sempre pensando, criando, inventando. As viagens somam muito no repertorio de criação” afirma Jussara.

Ao falar do processo publicitário, tudo fica aos cuidados da diretora.

- Vou te apresentar a agência. A agência sou eu. É um processo que se repete a cada estação. Primeiro faço as bolsas, depois os calçados e assessórios. Daí vem a campanha, e vou encaixando a coleção dentro de uma história. Tudo é alinhado em São Paulo, onde passo um briefing de cores e o que mais usei na coleção, para em seguida escolher uma modelo que mais se encaixa com a campanha.

A produção e diagramação de catálogo também tem sua assinatura. Tudo é dirigido por Jussara, que ainda reforça que sua equipe trate os clientes como joias, porque é assim que enxerga suas coleções.

Para falar de crise, Jussara é categórica: quem não inova não vende.

- Enquanto vocês não desenvolver, vocês não vão vender. Se você trabalhar com desenvolvimento, e criar um produto diferenciado, você está na frente.

Um conselho para quem desenvolve? Autêntica, atualizada e fashion, a recomendação básica para a diretora é: se expresse.

- Desenvolvimento tem que ter um pouco de ousadia também. Cada um tem seu estilo, e precisa expressar isso. Cada um tem um estilo, e sempre alguém vai se identificar.