Trânsito será modificado para etapa do Circuito Sesi Corridas do Bem No domingo, 4, a rua Gentil Batisti Archer e parte das avenidas Bepe Roza e Beira Rio estarão interditadas

Neste domingo, 4, será realizada em Brusque mais uma etapa do Circuito Sesi Corridas do Bem e em função do evento, o trânsito de algumas ruas da cidade sofrerá alterações. A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) orienta que os motoristas fiquem atentos às modificações e utilizem rotas alternativas no período entre 7h30 e 10h.

A largada do evento está prevista para as 8h nas imediações do Pavilhão da Fenarreco. Um dos percursos seguirá até a rótula do Centro Universitário de Brusque (Unifebe). Por conta disto, a rua Gentil Batisti Archer e parte das avenidas Bepe Roza e Beira Rio estarão interditadas durante a realização das corridas.

Para quem transitar pela avenida Bepe Roza, vindo da rotatória da APAE, o trânsito será desviado ao lado da Rodoviária. Já o desvio da avenida Beira Rio, para quem transita pelo bairro Santa Terezinha, será na rotatória próxima à Unifebe. A Setram pede ainda, atenção aos moradores que transitarem nas ruas laterais ao longo da avenida Beira Rio.