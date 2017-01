Transporte universitário de Brusque começa com intensivo da Furb

Os acadêmicos de Brusque que vão estudar no intensivo da Furb já começam a contar com o transporte universitário. O transporte para esses alunos começa amanhã, já para os estudantes do intensivo da Univali e da Unifebe os ônibus começam em 6 de fevereiro. Todas as linhas retomam com o início das aulas.

Um dos responsáveis pelo transporte universitário, Ademir Luiz de Souza, o Toto, destacou que este ano o serviço vai ser oferecido independente do curso. “Vamos oferecer o transporte gratuito para Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú independente do curso. Nesta semana começamos com o intensivo e durante todo ano vamos fazer o melhor trabalho possível”.

Cadastro

Os estudantes que utilizam o transporte universitário já podem fazer seu recadastramento no serviço. Para renovar o registro, é preciso levar a documentação à sede da entidade – localizada no box 11 do Terminal Urbano. O espaço permanece aberto em horário comercial, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

A entrega da documentação pode ser feita até o dia 25 de fevereiro. Para os estudantes que ainda não utilizam o serviço, a carteirinha é feita na hora mediante apresentação de original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de matrícula, foto 3×4 e grade de horários.

Os universitários que já utilizam o serviço devem apresentar original e cópia do comprovante de matrícula, grade de horários, comprovante de residência e também a carteirinha antiga. O transporte é gratuito para os estudantes de cursos superiores nas universidades de Brusque ou para estudantes matriculados em cursos não disponíveis no município e que precisam se deslocar para outras cidades.

Para mais informações, a coordenadoria está à disposição pelo telefone 3396-6889 ou pelo e-mail transporte.juventude@brusque.sc.gov.br.