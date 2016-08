TRE-SC determina afastamento imediato do prefeito de São João Batista Daniel Netto Cândido havia sido cassado no início de agosto, e aguarda publicação de acórdão

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) determinou no fim da tarde desta segunda-feira, 29, o afastamento imediato do prefeito de São João Batista, Daniel Netto Cândido (PSD) e o vice Élio Peixer (PMDB), e a realização de eleições indiretas.

Cassado no dia 2 deste mês pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Daniel aguardava publicação do acórdão para deixar a função. Ele foi afastado por ter se beneficiado de condutas eleitorais ilícitas – no entendimento dos ministros – do então candidato Laudir José Kammer (PMDB), por custear viagem de estudantes.

Nas eleições de 2012, Kammer desistiu de concorrer 15 horas antes da votação, sendo substituído por Daniel. O presidente da Câmara, Carlos Francisco da Silva, deve assumir o cargo interinamente.