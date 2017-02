Trecho da avenida Otto Renaux estará em meia pista nesta terça-feira Os trabalhos iniciarão a partir das 6h; será realizado conserto de tubulação

​Na manhã desta terça-feira, 21, parte da Avenida Otto Renaux, no Centro estará com o trânsito interrompido em meia pista. A interdição parcial da via, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, no cruzamento com a rua Barão do Rio Branco se dará a partir das 6h, quando a equipe da Secretaria de Obras iniciará os serviços de conserto de tubulação.

Os motoristas que transitarem pelo trecho até as 11 horas precisam estar atentos, já que naquele ponto haverá movimentação de máquinas e homens na pista. O órgão reforça que apesar de agendada, a execução dos trabalhos está condicionada à estabilidade do clima