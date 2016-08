Trecho da rua João Bauer estará interditado neste domingo, 28 Por conta da chuva do último fim de semana, os serviços de ligação de esgoto na rua João Bauer tiveram de ser adiados

Por conta da chuva do último fim de semana, os serviços de ligação de esgoto na rua João Bauer tiveram de ser adiados e foram programados para este domingo, 28. Para que os trabalhos sejam executados, parte da via, nas proximidades da loja Arte e Requinte, até a esquina com a rua Vereador Guilherme Niebuhr estará interditada.

Durante os trabalhos, que se iniciarão às 6h e devem seguir até as 12h, os motoristas que precisarem se deslocar em direção a praça Sesquicentenário e ao bairro São Pedro deverão seguir em direção a avenida Cônsul Carlos Renaux, subir pela rua Alberto Torres e retornar a rua João Bauer pela rua Vereador Guilherme Niebuhr.

O órgão reforça que apesar de agendada, a realização dos serviços está condicionada à estabilidade do clima.