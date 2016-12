Três meses depois, homem encontra moto furtada, em Guabiruba Veículo estava abandonado no bairro Lageado Baixo

Um homem de 47 anos encontrou a própria motocicleta Biz 125, preta, abandonada no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, na manhã de quarta-feira, 21. Ele relatou na Delegacia de Polícia Civil que o veículo havia sido furtado no dia 5 de setembro.

Criminosos arrombam portas de bar para furtar, na rua Santa Cruz

Um bar, na rua Santa Cruz, no bairro Paquetá, foi invadido na tarde de quarta-feira, 21. O proprietário conta que ao chegar no local encontrou as duas portas do fundo arrombadas.

Do local foram furtados diversos objetos e valores, como um aparelho de parabólica, um relógio de pulso, duas bermudas, um celular LG, dois pen drives, uma furadeira da marca Bosch e um tênis da marca Nike, azul.

Além disso, foram levados algumas bebidas, como um fardo de 12 latas de refrigerante Coca-cola, três caixas de cerveja em lata Kaiser, três litros de bebida Passaport, dois de Natu Nobilis, dois litros de conhaque Dreher e dois pacotes de cigarro. Ainda, R$ 250 em moedas e R$ 180 em espécie também foram furtados.