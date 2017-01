Triplo X: Reativado estreia nos cinemas de Brusque

O terceiro capítulo da franquia acompanha mais uma missão do agente Xander Cage (Vin Diesel). Após um período no exílio, ele terá que enfrentar um temido time para recuperar uma arma letal conhecida como “Caixa de Pandora”. Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo.

No elenco estão Deepika Padukone, Vin Diesel, Nina Dobrev, Ruby Rose, Samuel L. Jackson, Donnie Yen, entre outros.

Em Brusque o filme está sendo exibido em 3D, no Cine Gracher Havan, na sala 1 com sessão dublada às 16h e às 21h15, e legendada às 18h30.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

MOANA – 3D

Dublado / 16h e 18h30

ASSASSIN’S CREED – 3D

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

ASSASSIN’S CREED – 3D

Dublado / 15h30 e 18h30

VENDEDOR DE SONHOS

Nacional / 21h15

Cine Gracher 3

EU FICO LOKO

Nacional / 15h e 19h

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Nacional / 17h e 21h15

Cine Gracher Havan 1

TRIPLO X: REATIVADO – 3D

Dublado / 16h e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher Havan 2

SING: SING: QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

Dublado / 16h

PASSAGEIROS- 2D

Dublado / 18h30 e 21h15

Cine Gracher Havan 3

EM MANUTENÇÃO