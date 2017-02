Tropa de Choque de Florianópolis reforçará segurança para jogo do Brusque contra o Corinthians Segundo comandante, os detalhes ainda serão discutidos em reunião nesta quinta-feira à tarde

Com o grande número de torcedores do Brusque FC e do Corinthians esperado para o jogo válido pela Copa do Brasil, no dia 1º de março, às 21h45, o comandante da Polícia Militar de Brusque, tenente-coronel Moacir Gomes Ribeiro, já solicitou ao Comando-Geral da PM, em Florianópolis, reforço de, pelo menos, 100 policiais.

“É um número muito expressivo. Acredito que esse número de policiais em um jogo só aconteceu na final do estadual de 1992”, afirma Gomes.

Virão policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Blumenau, além de PMs especializados do Canil, da Cavalaria e Tropa de Choque de Florianópolis e de outras cidades.

Uma reunião entre PM, Corpo de Bombeiros e outros envolvidos ocorrerá nesta quinta-feira, 23, à tarde para definir os últimos detalhes. Segundo Gomes, se for necessário, ele poderá pedir ainda mais policiais.