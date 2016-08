Túnel de acesso ao terminal está em meia pista durante esta segunda-feira, 29 As ações iniciaram às 5h e devem se estender até as 17h

Na manhã desta segunda-feira, 29, o fluxo de veículos do túnel liner que dá acesso ao Terminal Urbano estará interditado em meia pista. As ações de conserto na estrutura que serão executadas pela equipe da Secretaria de Obras, iniciaram às 5h e devem se estender até as 17h.

De acordo com a equipe técnica do órgão, a passagem de um caminhão muito próximo da altura máxima fez com que a chapa da parte superior do túnel fosse danificada, colocando em risco os demais transeuntes, visto a erosão do material. Para que o local esteja em condições ideais, a pasta fará a substituição do equipamento na próxima semana.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade, parceira das ações, sinalizará o espaço e colocará uma nova placa com a altura máxima permitida. Os serviços programados estão condicionados à estabilidade do clima.