Túnel de acesso ao Terminal permanece em meia pista nesta terça-feira, 30 O fluxo de veículos na localidade permanecerá em meia pista das 7h de terça até a manhã de quarta-feira

As ações de conserto na estrutura do túnel liner que dá acesso ao Terminal Urbano terão continuidade nesta terça-feira, 30. Desse modo, o fluxo de veículos na localidade permanecerá em meia pista das 7h desta terça até a manhã de quarta-feira.

De acordo com a equipe técnica do órgão, devido aos trabalhos de concretagem e solda, mais um dia será necessário para fazer a substituição da chapa superior do acesso. O objetivo é de que o espaço esteja seguro para o fluxo de veículos.

Durante os serviços, o local permanecerá sinalizado e nos momentos de maior movimentação, a Guarda Municipal contribuirá no fluxo de transeuntes.