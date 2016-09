Túnel de acesso ao Terminal Urbano estará em meia pista a partir desta segunda-feira, 12 Secretaria de Obras volta a executar nova manutenção no túnel, que dessa vez receberá as ações de limpeza

A partir desta próxima segunda-feira, 12, a Secretaria de Obras volta a executar uma nova manutenção no túnel de acesso ao Terminal Urbano, que dessa vez receberá as ações de limpeza. Durante os trabalhos, que estão programados para serem realizados diariamente das 7h às 16h30, o fluxo de veículos precisará ser interrompido em meia pista.

Segundo o órgão, o objetivo é primar pela segurança dos transeuntes e dos próprios servidores que estarão no local. A Secretaria de Trânsito e Mobilidade contribuirá com a sinalização indicativa do espaço, e a Guarda Municipal de Trânsito auxiliará no controle de veículos nos períodos de maior movimentação.

O trabalho integra o conjunto de revitalizações de acessos que vem sendo executado em diversas localidades do município. Os serviços estão condicionados à estabilidade do clima e devem se estender até a próxima sexta-feira, 16.