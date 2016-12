Últimos dias de 2016 terão a presença do calor em Brusque Possíveis pancadas de chuva entre a tarde e noite

Depois de Brusque ter registrado calor recorde em dezembro ontem,27, quando os termômetros passaram dos 41ºC, pois as temperaturas hoje, quarta,28, novamente estiveram altas em nosso município, porém com aquecimento menos acentuado, máximas chegaram aos 35ºC na minha estação fixada no Bairro Rio Branco com 34,9ºC no Centro.

O dia seguiu com predomínio do sol sendo que ao entardecer, a exemplo de ontem, novamente tivemos aumento de nebulosidade, quando algumas instabilidades se formaram pelo entorno de nossa cidade, situação típica de verão, ocasionado pelo calor.

E a tendência é de que este cenário climático de abafamento com trovoadas de verão no fim do dia observado hoje bem como nos últimos dias se prolongue também para os últimos dias do ano. É o que nos confirma Bianca Souza, técnica em meteorologia. Segundo ela, amanhã o sol aparece com muitas nuvens e novamente o calor estará presente em Santa Catarina, trazendo temperaturas acima dos 30°C em boa parte das cidades, favorecendo a formação de nuvens associadas a temporais entre fim da tarde e a noite. Esses temporais, vem com pancadas de chuva mais forte, com raios e trovoadas. Mesma situação permanece até o último dia do ano, sábado destaca Bianca.

Trago a seguir, os dados das temperaturas extremas verificadas por minhas estações nesta quarta-feira em Brusque, com pontos de aferições inseridos por mim logo abaixo: