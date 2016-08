Assaltante é morto e outro é preso após assalto em Brusque Os criminosos trocaram tiros com a polícia em Itajaí após roubo no bairro São Luiz

Dois homens armados renderam um brusquense, de 46 anos, às 22h05 desta quarta-feira, 24, na rua João Becker, bairro São Luiz e roubaram um Spacefox de cor branca, um celular, a carteira com documentos pessoais e R$ 270 em espécie. Em seguido, fugiram em direção a ponte do Trabalhador, bairro Santa Rita.

A Polícia Militar iniciou rondas nas imediações, comunicando ainda a PM de Itajaí e de Blumenau sobre o ocorrido. Foi montada uma barreira na rodovia Antônio Heil, e nas proximidades da rodovia BR-101 o veículo e os dois assaltantes foram avistados.

Na tentativa de abordagem ocorreu a troca de tiros entre policiais militares de Itajaí e os bandidos, sendo que um deles foi atingido e morreu no local do confronto e o outro acabou preso em flagrante, sendo encaminhado para a Central de Plantão da Polícia Civil, no bairro São João.

O assaltante morto foi identificado como Welton Pereira, 24. Em seu cadastro consta que ele reside em Brusque e também há um endereço de Guabiruba. Ele já teve passagens pela polícia por porte e tráfico de drogas. O comparsa preso é cunhado de Pereira e foi identificado como Genisis Aparecida Luiz da Silva, 18, sem passagens anteriores e residia há pouco tempo em Itajaí, vindo de Ponta Grossa (PR).

Tão logo ocorreu o desfecho do caso o subtenente Edenilson Ricardo de Souza seguiu com a vítima para Itajaí onde ocorreu a prisão em flagrante de um dos suspeitos. O veículo e todos os demais pertences foram recuperados.