Um bom dia… ... em um ano ruim.

A última sexta-feira do ano tem música? Tem, sim senhor! Mas, como perfeito espelho deste ano tão cheio de mortes de ícones da cultura do século XX, a gente só pode tentar despertar desta rede pesada de más notícias com a deliciosa Good Morning, melhor momento musical de Cantando na Chuva – a música-tema que me perdoe.

Bom dia e descanse em paz, Debbie Reynolds. Não resistir à morte de uma filha, falecer um dia depois dela… parece roteiro de filme ruim. Mas é um daqueles dramas humanos e reais que se tornam inesquecíveis. Muito, muito triste. Triste demais.