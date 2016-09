Um cantinho de Brusque pouco conhecido: Tem como não apreciar? A natureza não faz milagres; faz revelações!

Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza. O sábado de tempo seco e temperatura agradável convidou para um passeio de moto. O destino pouco importava desde que fosse longe do agito urbano, lugar este que logo achei, aqui mesmo em Brusque, no local conhecido por muitos como ”Rua da Fazenda”, situado nas imediações do Bairro Rio Branco.

O progresso parece que ainda não chegou nesta região de nosso município. O Rio Itajaí Mirim sempre contornando a bela paisagem e fazendo parte deste lindo cenário. Por onde se olha a natureza nos acompanha proporcionando um espetáculo aos nosso olhos.

Muito bom saber que ainda existem lugares preservados onde a ação do homem não tem sua interferência. Mas nem tudo parece tão perfeito assim: A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável.

Nesta imagem acima temos a cena do descaso, a ignorância bem como a falta de noção e responsabilidade de alguns indivíduos, que insistem em depositar ”LIXO” junto a aquela via de acesso e pior, às margens do Rio. Esta prática vem sendo observada a mais de três anos e nenhuma autoridade competente veio a investigar o caso para que uma possível punição pudesse ser imposta a estes infratores. Mas, deixemos esta parte negativa para trás e vamos ao que de fato nos mostra vida. Por todo aquele trajeto, o verde da mata se faz presente.

Comum se deparar com pessoas que usam o local para caminhadas ou outras atividades que envolvam entretenimento como passeios de Bike. Nos resta saber até quando teremos este pedaço do paraíso aqui mesmo em nosso município. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele.

Vale lembrar que os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Afinal, usamos os animais e plantas para nos alimentar, água para beber e tomar banho e muitos outros recursos que nem percebemos. Protegê-la portanto, não é só cuidar da Mata, mas sim preservar cada lugar por onde passamos e cada ser vivo que encontramos pelo caminho. Na luta para salvar o planeta, todos podem participar. Nunca é cedo nem tarde demais para cada um fazer sua parte. Uma latinha que se joga na rua, por exemplo, pode parecer apenas mais uma latinha. Mas, somada com outras, chega a entupir bueiros e causar enchentes. Por isso, todos têm condições de fazer sua parte e ajudar um pouquinho, o planeta agradece de montão!