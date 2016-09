Um passeio por Botuverá Município oferece belas paisagens em seu interior

Passando dias atrás por Botuverá, não pude deixar aquele município sem que as belas paisagens fossem registradas pela lente de minha câmera. Logo na chegada, a pequena cidade, colonizada por imigrantes Italianos. A bela Igreja, no ”alto da colina” se destaca e a pracinha é charmosa. Mas é no interior daquele município que encontrei os mais belos cenários. A natureza parece que escolheu aquele pedacinho de chão para mostrar toda sua exuberância. O sossego toma conta do lugar bem como de seus moradores. O rio Itajaí Mirim vai contornando aquela região dando sua contribuição na formação de belos cenários. Impossível não deixar de se contagiar por este ambiente que nos faz muitas vezes, retroceder no tempo, esquecendo desta forma, o agito da cidade. Por onde se olha temos a companhia do ”silêncio”, quebrado muitas vezes pelo canto dos pássaros e o barulho das águas. Um local muito visitado pelos turistas, as conhecidas ”Cavernas de Botuverá”. Em seu interior, foram encontradas sete espécies de morcegos e trinta e cinco espécies de invertebrados. Considera-se um número grande para uma gruta sem água corrente (a não ser a que desce pelas rochas), já que não existe rio dentro das galerias. Há na gruta seis espécies endêmicas, o que a torna um interessante lugar para estudos espeleológicos. O tempo parece passar mais devagar neste ambiente. No caminho, encontrei este simático casal, conversei com eles, relataram suas lutas diárias, sendo que a humildade estampado no rosto deles me chamou atenção. Não vi a hora passar. Cidades do interior são o que são, ah, e muito! Gosto deixar me envolver por cenários bucólicos. Com minha moto saio por aí a procura de paz. Bom saber que podemos encontrar ambientes assim aqui por nossa região. Esta é Botuverá, um pedaço do Vale do Itajaí premiado com belas paisagens!