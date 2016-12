Um pouco de… fé! sexta com música!

Então é Natal (eca, Simone) e a gente tem que exercitar a boa vontade. O que, no momento, faz com que seja tranquilo ver e ouvir um encontro insólito entre o legendário Stevie Wonder e a divinha pop Ariana Grande, cantando juntos uma das músicas da trilha da animação Sing.

Faith, a música, é – ou deveria ser – clássico instantâneo para pistas não eletrônicas. Perfeita para playlists de festinhas. E para deixar o Natal mais animado. Merry Christmas!!!

Dê uma chance a esta fé!