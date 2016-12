Uma pessoa vai para hospital após batida na rua Gustavo Halfpap, em Brusque Passageira estava no banco traseiro e teve ferimento na cabeça

Um Marea e um Corsa Classic colidiram na rua Gustavo Halfpap, Centro 2, por volta das 19h40 deste sábado, 24.

Com o impacto da colisão, uma adolescente de 16 anos que estava no banco traseiro do Classic teve ferimento na parte frontal do crânio.

Os bombeiros fizeram o atendimento e a levaram imobilizada para o Hospital Azambuja. Os motoristas e uma outra pessoa que estava no Classic nada sofreram.