Umidade do Ar chega a 13% em Brusque nesta quarta-feira Valor é um dos mais baixos já registrado no município

O tempo extremamente seco presente nesta quarta-feira,14, por toda região de Brusque, trouxe o menor valor de umidade relativa do ar já registrado por mim nestes 4 anos de observação feito através de minhas estações. Tivemos picos mínimos chegando a apenas 13% observado no Bairro Santa Luzia, seguido do Bairro Centro, com 15%. Consultando Bianca Souza, técnica em Meteorologia sobre este fato, ela observa que a umidade relativa do ar é medida em uma escala de zero a 100% e mede a quantidade de vapor d’água na atmosfera. Quanto mais baixo o número da escala, mais seco o tempo está. A situação é mais comum em cidades afastadas do Litoral, só que essa massa de ar seco que está sobre o nosso estado é bem forte, implicando em baixos valores até mesmo nas áreas próximas ao mar, segundo Bianca.

Outros valores pelo estado no dia de hoje:

13% Blumenau

17% Urussanga

17% Indaial

17% Florianópolis

22% Corupá

23% Antônio Carlos

24% Joinville

27% Camboriú

Lembrando que o ar seco pode agravar casos de alergias e problemas respiratórios.

Outro fator climático que (novamente) chamou atenção no dia de hoje em nosso município foi o vento, que a exemplo de ontem, soprou de forma constante, sempre do quadrante Sul/Sudoeste, atingindo rajadas de 39,6 km/h. Já as temperaturas se mantiveram num patamar bem ameno na madrugada/amanhecer, mínimas ficaram entre 12ºC e 13ºC com aquecimento na parte da tarde, máximas chegando aos 27ºC. O dia seguiu ensolarado, sem a presença de nuvens.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas verificadas no dia de hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

12,3ºC com 27,7ºC/Bairro Rio Branco

12,2ºC com 27,4ºC/Bairro Centro

12,0ºC com 27,0ºC/Bairro Santa Luzia

Tendência do tempo para os próximos dias em SC

Quinta e sexta-feira (15 e 16/09): Tempo: seco com predomínio de sol em todas as regiões. Temperatura: baixa na madrugada e amanhecer, com mínimas entre – 3°C e 5°C no Planalto e áreas altas do Oeste e Meio Oeste, com formação de geada fraca. Vento: sudoeste a sudeste, passando nordeste na sexta-feira, fraco a moderado.

Sábado (17/09): Tempo: nevoeiros ao amanhecer com sol e aumento de nuvens durante à tarde na maior parte de SC. Temperatura: em elevação, mais alta do Oeste e Litoral Sul. Vento: nordeste a norte, fraco a moderado com rajadas.

Fonte: Gilsânia Cruz – Meteorologista