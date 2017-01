Uniasselvi de Brusque abre inscrições para cursos gratuitos de curta duração

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, a Uniasselvi de Brusque realiza o Atalho 2017, uma ação em que professores da instituição irão ministrar minicursos de verão gratuitos para a comunidade. As vagas são limitadas e as inscrições estão abertas através do site Atalho Assevim.

De acordo com o Prof. Carlos Bolívar, diretor da Uniasselvi em Brusque, serão oferecidos cursos e oficinas em diversas áreas, entre eles: oficina de costura, análise de construção de currículo, oratória, técnicas de venda, Excel, custos e formação de preços, manutenção de computadores, profissões no mercado digital e auto maquiagem. “Todos os participantes ganharão um certificado ao final do curso. O objetivo do Atalho 2017 é proporcionar um diferencial nos currículos dos profissionais”, explica.

Serviço

Atalho 2017

Data: 02 e 03 de fevereiro

Local: ASSEVIM, Brusque: Rua Gregório Diegoli,35 – São Luiz

Inscrições: www.atalhoassevim.com.br