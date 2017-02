Unifebe abre inscrições para interessados em concorrer a bolsas de estudo Os estudantes devem se inscrever ou atualizar seus dados até 20 de março no site do Uniedu

Os acadêmicos da Unifebe interessados em concorrer à Bolsas de Estudo, Pesquisa, Extensão no primeiro semestre de 2017, concedidas pelo governo do Estado, devem se inscrever ou atualizar seus dados até 20 de março no site do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – Uniedu.

Com o cadastro efetivado e atualizado, o estudante poderá se inscrever em qualquer modalidade de bolsa disponibilizada pelo governo durante o semestre.

São elas: Bolsa de Estudo Art.170, Bolsa de Iniciação Científica Art.170, Bolsa de Estudo Art. 171, Bolsa de Pesquisa e Extensão Art.171, PROESDE Desenvolvimento Regional e PROESDE Desenvolvimento Regional /Licenciatura. O cadastro no programa é realizado exclusivamente pela internet.