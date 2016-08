Unifebe inaugura novo bloco e homenageia Pe. João Hülse Espaço batizado de Pe. João Hülse expande em 2,4 mil metros quadrados a estrutura da instituição

Na noite desta quarta-feira, 24, o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) avançou mais uma etapa de expansão com a inauguração do Bloco D Pe. João Hülse. Autoridades, acadêmicos, professores, funcionários e familiares do padre prestigiaram a solenidade no campus Santa Terezinha.

A conclusão do bloco, iniciado em 2010, adicionou 2,4 mil metros quadrados em sua estrutura total, que já havia sido ampliada em 2014, quando foram construídos novos laboratórios e 20 salas de aula. As obras de ampliação iniciaram no mês de abril e o investimento foi de R$ 3 milhões.

Além das coordenações e laboratórios já instalados, a nova construção conta com uma sala específica para o Núcleo de Informática.

O bloco D também receberá a sala de Educação a Distância, Empresa Júnior, Incubadora, Laboratório de Simulação de Negócios e sala para Mestrado Profissional.

O Bloco D recebe o nome Padre João Hülse em homenagem ao Diretor da Escola Superior de Estudos Sociais e Presidente da Fundação Educacional de Brusque de 1990 a 1998. Falecido no dia 26 de junho, Padre João fez parte da primeira turma do curso de Estudos Sociais da Febe, em 1973.

Para o senhor Alberto Hülse, irmão do padre, a homenagem foi recebida com muita emoção pela família. “Ficamos lisonjeados e agradecemos muito a Unifebe por essa lembrança. Foi uma noite emocionante”, diz.

Crescimento

Segundo o reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy, a conclusão do bloco trará novos espaços para a construção e troca de conhecimentos.

“Nosso espaço físico, assim como nossa atuação na comunidade, não se trata de um projeto estático, mas algo em constante aprimoramento e ampliação. Costumo dizer que a necessidade de novas salas de aula e ambientes laboratoriais é um problema que gostamos de resolver”, afirma.

O secretário executivo da Acafe, Paulo Ivo Koehntopp, elogiou a velocidade com que a instituição tem crescido.

“Chega a ser impressionante a quantidade de inaugurações. Esse crescimento reflete diretamente na qualidade do ensino oferecido e isso reflete diretamente na construção de nossa comunidade local e regional, que é a nossa maior preocupação”, diz.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), Ewaldo Ristow Filho, se disse honrado em participar de mais uma inauguração.

“Todo esse processo de crescimento da Unifebe deve contribuir para o engrandecimento profissional dos nossos estudantes, principalmente na área econômica, social e cultural, preparando-os com as ferramentas necessárias para o sucesso profissional”, afirma.