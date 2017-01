Vacinação contra HPV para meninos começa dia 12 de janeiro em Brusque Doses serão disponibilizadas quando abrirem as salas de vacina das unidades de saúde

A Secretaria de Saúde de Brusque disponibilizará vacinas contra HPV para meninos a partir do dia 12 deste mês, data em que as salas de vacinação das unidades de saúde estarão abertas.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, o governo do estado já encaminhou uma nota técnica informando as especificações da vacinação dos meninos. Assim que voltar do recesso, na próxima segunda-feira, o governo deve enviar à Secretaria de Saúde as metas de vacinação dos meninos, assim como já há as metas para meninas.

Todos os meninos de 12 e 13 anos devem ser vacinados contra o HPV, segundo estipulou o governo federal. Até 2016, a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) era feita somente nas meninas. A meta, a nível nacional, é vacinar 3,6 milhões de meninos neste ano. Foram adquiridas 6 milhões de doses.

Serão duas doses para os meninos, com seis meses de intervalo entre cada uma delas. Serão três doses para portadores de HIV que tenham entre 9 e 26 anos. A vacina para os meninos é a mesma aplicada às meninas, a quadrivalente. O imunizante protege contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18) e, segundo o Ministério da Saúde, possui eficiência de 98%.

O ministério informou que imunizar os meninos tem como objetivo protegê-los contra alguns tipos de câncer, como de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente ligadas ao HPV. A faixa etária escolhida reflete a intenção de proteger os meninos antes do início de atividade sexual.

Estudos realizados pelo governo federal mostraram, ainda, que a vacinação de meninos contribui para a diminuição do câncer de colo do útero das mulheres, uma vez que a imunização possibilita que diminua a circulação do vírus na população.

Ampliação da faixa etária

Conforme o Ministério da Saúde, a faixa etária escolhida para a vacinação dos meninos será expandida gradativamente, até 2020, sendo que a idade mínima prevista para receber a imunização será de 9 anos.

A tabela divulgada pelo ministério explica que, em 2018, meninos de 11 anos serão incluídos na vacinação, e em 2019 serão os de 10 anos, finalizando em 2020, com a inclusão dos meninos de 9 anos.

O Brasil passa a ser, agora, o sétimo país a vacinar meninos contra HPV, unindo-se a Estados Unidos, Panamá, Porto Rico, Áustria, Israel e Austrália.

Vacinação das meninas



O governo federal também fez mudanças no calendário de vacinação contra o HPV para as meninas pelo SUS. Neste ano, haverá a inclusão das que chegaram aos 14 anos sem ter tomado a vacina, que é em duas doses. Até o ano passado, a faixa etária a ser imunizada era dos 9 aos 13 anos.