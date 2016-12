Véiculo de Brusque capota em Nova Trento Apesar do susto, o motorista não se feriu

Na noite de segunda-feira, 26, um veículo Corsa, com placas de Brusque, capotou na Estrada Geral de São Valetim, em Nova Trento.

Segundo informações do próprio motorista, ele perdeu o controle do carro, capotou e quase caiu no rio próximo ao local. Apesar do susto, ele não se feriu.