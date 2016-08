Veículo desgovernado atropela duas crianças e uma morre, no Águas Claras Gustavo Fernando Gelatti, 8 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu

Um grave acidente ocorreu por volta das 17h40 deste sábado, 27, na rua José Bodenmuller, bairro Águas Claras. A motorista de um veículo Corsa, de cor branca, perdeu o controle da direção e atropelou duas crianças que estavam sentadas no meio-fio. Gustavo Fernando Gelatti, 8 anos, chegou a ser socorrido com sinais vitais para o Hospital de Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A menina, um pouco mais velha e que não teve o nome divulgado, sofreu apenas alguns arranhões nas costas e relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que estava brincando com o irmão quando viram o veículo vindo para cima deles. O garoto foi atingido em cheio. A motorista, uma mulher de 47 anos de idade, permaneceu no local do acidente.

Assim que chegaram ao hospital e constataram que o menino estava em óbito os policiais fizeram a condução da motorista para a delegacia. Ela trabalha no hospital e foi acompanhar a situação das crianças. Os pais das crianças residem na rua AC 009, bem próximo de onde ocorreu o acidente.