Veículo é furtado de garagem de residência, no Santa Terezinha Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 22

Um Volkswagen Gol Plus vermelho, de placas LYF-4702, foi furtado de dentro da garagem de uma residência no Santa Terezinha. O fato aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta quarta-feira, 22, na rua Dorval Luz.

Segundo o proprietário do veículo, de 21 anos, há um sistema de monitoramento em uma farmácia na frente de sua casa, e por meio dele foi possível ver que o carro passou em frente à farmácia a 1h25 da madrugada, sentido Itajaí/Limeira.

Os documentos do Gol e do jovem estavam dentro do carro. Até o momento o veículo não foi localizado.