Veículo é furtado no Centro de Brusque Crime aconteceu por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira, 2

Um Fiat Palio, placas MLN-4312, foi furtado da rua Hercílo Luz, no Centro, por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira, 2.

No veículo havia uma jaqueta, uma cala jeans, um óculos de sol, um cartão de estacionamento de idoso, um GPS e a carteira de identidade de Luiz Carlos Leotílio de Mello, de 63 anos. O carro ainda não foi localizado.

Recuperação de bicicleta

Uma bicicleta foi recuperada por volta das 21 horas da quarta-feira, 1. Conforme relatório da PM, o furto aconteceu na rodovia Antônio Heil, no Santa Terezinha. A guarnição conversou com a vítima que informou que suspeitava quem era o autor do furto. Câmeras de monitoramento flagraram a ação.

Próximo ao local, o suspeito foi abordado e confessou o furto. O homem, de 31 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.