Homem morre ao ser atingido por veículo, no bairro Dom Joaquim Choque ocorreu na rua David Hort, por volta das 5h deste sábado

Nelson Garcia, 54 anos, morreu por volta das 5h deste sábado, 4, após sofrer um acidente com a motocicleta que ele conduzia em direção ao trabalho, na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim. O choque foi entre a sua CG 125 Titan vermelha e um Lifan branco, ambos com placas de Brusque.

Garcia seguia em direção ao Centro, se dirigindo à empresa Irmãos Hort, onde trabalhava há 25 anos, O motorista do Lifan, Leonardo Hort, 30 anos, que seguia no sentido ao bairro, entrou na pista contrária, quando houve o choque frontal. O condutor da motocicleta foi arremessado contra o parabrisa do veículo, caindo sobre a via. Leonardo não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local e constatou que a vítima não apresentava os sinais vitais, acionando o Instituto Geral de Perícias (IGP).

Um filho do piloto acidentado foi a segunda pessoa a chegar ao local do acidente. Ele relatou que seu pai sempre pilotava com cuidado a motocicleta comprada ainda ano de 2000. O jovem estava revoltado com as circunstâncias do acidente.

Motorista liberado

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia pela Polícia Militar. Como não apresentava sinais de embriaguez, foi ouvido e liberado em seguida pela Polícia Civil por falta de evidências. A seu favor, pesou o fato de ter permanecido no local do acidente.

**Atualizado às 08h16