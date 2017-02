Veículo roubado em Gaspar é recuperado em Brusque PM abordou suspeitos na noite da última terça-feira, 14

A Polícia Militar de Brusque recuperou um Chevrolet Onix, de placas BAN-8812, roubado em Gaspar. A abordagem aconteceu por volta das 23h da última terça-feira na rua Luiz Gonzaga Werner.

No veículo estavam Sérgio Armoa Afonso, 39 anos e Gislaine da Silva Pinheiro, 29. O carro foi visto por uma testemunha nas proximidades do assalto e foram encontrados objetos no seu interior que se parecem com objetos da vítima.

Diante das evidências e das versões divergentes apresentadas pelo casal, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Brusque para procedimentos cabíveis.