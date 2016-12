Vencedores do concurso Luzes de Natal, de Guabiruba, são premiados Associação Visite Guabiruba (Avigua) selecionou três casas decoradas do município

Na terça-feira, 20, a Associação Visite Guabiruba (Avigua) realizou a entrega dos prêmios para os ganhadores do concurso Weihnachtslichter (Luzes de Natal), que contou com a participação de três Pelznickels. O concurso escolheu as três casas de Guabiruba com as melhores decorações natalinas.

As residências vencedoras pertencem a Jose Teodoro Erthal, Centro; Ida Schroeder Pühler, Pomerânia; e Leila Natalia Zimmermann, São Pedro. O objetivo principal do concurso é representar e fortalecer a tradição regional do Natal, tornando a cidade ainda mais bela para a festividade.

“Contamos mais de 230 casas iluminadas no município. O resultado foi muito bom. A comunidade se envolveu bastante. O concurso movimentou o comércio, teve empresas que venderam todo o estoque de lâmpadas”, afirma a presidente da Avigua, Rosemari Glatz.