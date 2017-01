Vento forte causa destelhamentos no bairro Santa Terezinha Quartel da Polícia Militar de Brusque foi um dos locais afetados

A chuva no fim da tarde desta terça-feira, 17, causou estragos no bairro Santa Terezinha. Um forte vento destelhou cerca de 30% da garagem do quartel da Polícia Militar de Brusque, além de derrubar árvores no campo de futebol do quartel.

De acordo com o major da Polícia Militar de Brusque, Otávio Manoel Ferreira Filho, três viaturas tiveram o parabrisa danificado, e outras três sofreram danos na lataria.

A Defesa Civil de Brusque também recebeu informações de destelhamento em residências próximas ao quartel da PM. Os agentes foram para o local averiguar a situação.