Verão com dias contados: Próxima semana com temperaturas mais amenas em Brusque Transição deverá antecipar a chegada do outono climático

Sol, calor, abafamento constante. Este cenário de verão que se fez presente por nossa região por todo este Fevereiro e que deverá adentrar por Março, pelo visto está com os dias contados. É o que nos traz Ronaldo Coutinho, do Climaterra. Semana que vem teremos queda da temperatura, entrando na transição do verão para o outono/clima. Uma boa notícia para os que não gostam do calor. Porém, até sexta/sábado próximos o calor intenso ainda estará presente na rotina dos brusquenses destaca Coutinho.

Temperaturas acima dos 34ºC em Brusque nesta terça-feira,28

O último dia do mês foi de temperaturas elevadas em nosso município, tivemos 34,3ºC de máxima no Bairro Centro. O sol predominou de forma absoluta pelos céus de nossa região.

Apesar do calor marcar presença de forma intensa em praticamente todos os dias deste Fevereiro/2017 que termina hoje, a média geral mês ficou dentro do normal se comparado com os últimos anos. Vamos ao histórico registrado por minhas estações em Brusque:

Fevereiro/2017: Média Geral 27,3ºC

Fevereiro/2016: Média Geral 26,9ºC

Fevereiro/2015: Média Geral 26,8ºC

Fevereiro/2014: Média Geral 28,6ºC

Fevereiro/2013: Média Geral 26,4ºC

Abaixo está a relação contendo meus registros diários de temperaturas mínimas e máximas de cada dia por estação bem como média final dos respectivos Bairros em Brusque e Guabiruba descritos em anexo. Podemos conferir também, os volumes de chuva ocorridos nos dois municípios: