Vereadores de Brusque rebatem críticas sobre propostas nas redes sociais Ivan Martins e Jean Pirola foram alvos de comentários após a sessão de terça-feira

Na noite desta quinta-feira, 23, durante sessão da Câmara de Vereadores, Jean Pirola (PP) e Ivan Martins (PSD) rebateram as críticas que ambos sofreram nas redes sociais após a sessão da última terça-feira, 21. Na ocasião, Martins levantou a ideia de reformular os postos de saúde do município por meio de uma regionalização. Na visão dele, é preferível manter menos unidades de saúde, mas com um atendimento mais amplo e melhor.

O posicionamento do vereador, no entanto, foi bastante criticado na rede social, inclusive, com ofensas a ele e sua família. Por isso, na sessão desta quinta-feira, ele usou de seu tempo na tribuna para esclarecer a situação. “O que eu penso, eu falo, e justifico meus posicionamentos. Não me escondo no anonimato, minha vida é um livro aberto. Eu e os demais vereadores tivemos a coragem de colocar o nosso nome sobre o crivo da população e aqui estamos, e esses 15 nomes tem que ser respeitados, porque é a vontade da população”, diz.

Assim como Martins, Pirola também foi alvo de ataques na internet devido ao anteprojeto de lei que apresentou na última sessão sobre a fixação de placas nas ruas próximas ao rio Itajaí-Mirim, informando as cotas de enchente de cada local. “Quem criticou, é porque nunca perdeu tudo com uma enchente, não sabe a dificuldade que é. Não admito que as pessoas se escondam no anonimato para criticar esta Casa e a minha família. Críticas construtivas são muito bem aceitas, mas ofensas, não posso admitir”, afirma.