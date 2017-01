Vereadores tomam posse e escolhem presidente da Câmara de Botuverá Alesc Sandro Venzon comandará a Casa nos próximos dois anos

Em sessão realizada neste domingo, 1º de janeiro, na Câmara, os vereadores foram empossados para a legislatura 2017-2020 no parlamento municipal. Acompanhados de perto por dezenas de espectadores, eles assinaram o termo de compromisso para assumir o cargo.

Alesc Sandro Venzon (PMDB), o vereador eleito mais votado, discursou em nome dos parlamentares na sessão solene. O político de primeira viagem fez um breve pronunciamento no qual pediu a harmonia entre os poderes e os respeito às leis.

Diferentemente de outros municípios, em Botuverá todos os parlamentares puderam falar na tribuna. O sentimento geral foi de agradecimentos aos eleitores e familiares.

Amauri Cestari (DEM), um dos poucos vereadores de oposição, também falou que não olhará partido, desde que seja bom para a cidade, na hora de aprovar algum projeto. Apenas três vereadores não são da base governista.

Eleição da mesa

A princípio, havia uma dúvida quanto a quem seria escolhido o presidente da Câmara de Botuverá. Neste ano, pela primeira vez, a votação foi aberta ao público. Essa mudança foi incluída na Lei Orgânica do Município em 2016.

Apesar dos indicativos de que poderia haver disputa pela presidência, após uma reunião de dez minutos, os parlamentares escolheram o indicado. A chapa encabeçada por Venzon foi eleita com nove votos, ou seja unanimidade.

Marciano Leoni (PMDB) será o vice-presidente, e Anizete Mariani, a Dete (PMDB), será primeira-secretária. Fecha a mesa-diretora Margarete Leitis (PSD), como segunda-secretária.

A mesa-diretora comandará o Legislativo por dois anos, para o biênio 2017-18. Essa também foi uma inovação incluída na lei orgânica no ano passado.

Alesc Venzon foi breve no seu discurso após a eleição. O prefeito Nene pediu a palavra e pediu que os vereadores votem e trabalhem por Botuverá, sem que as diferenças partidárias se coloquem no caminho, pediu especialmente a Venzon que seja o presidente para o povo da cidade.