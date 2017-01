Veridiana Freitas acusa namorado brusquense de agressão

A casa caiu fim de semana. A modelo Veridiana Freitas, que já foi capa da Playboy, assumiu publicamente namoro com o brusquense João Szpoganicz em dezembro do ano passado. Mas os rumos desse relacionamento não foram dos mais saudáveis. Fim de semana, a loira publicou uma imagem nas redes sociais com um corte na mão, acusando ter sigo agredida pelo namorado. O desabafo tomou conta das páginas de fofoca no fim de semana.

“Homem desse nível merece cadeia, você é uma vergonha, essa agressão vai te custar caro”, encerrou a modelo em nota publicada. Procurado pela coluna, Szpoganicz assegurou que a foto não é recente, e que está em consulta com seu advogado para saber o melhor caminho a seguir.