Vila de Natal na Havan Brusque

Setembro nem acabou e a Havan já está com a Vila de Natal montada na loja matriz, em Brusque. O espaço tem mais de 20 mil itens de decoração e foi criado especialmente para o cliente ter mais tempo para escolher e decorar a sua casa para o Natal. Árvores, bolas e enfeites diversos, já podem ser adquiridos e parcelados na Havan Brusque em 10x, sem entrada e sem juros.

O ambiente, dedicado ao período mais charmoso do ano e às decorações do Papai Noel, conta com mil metros quadrados de área montada. A Vila de Natal abre de segunda a sábado e também feriado, das 9h às 22h. Aos domingos, o espaço pode ser visitado das 10h às 21h.