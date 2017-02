Vítima tem R$ 1,8 mil do FGTS furtados de mochila, em Brusque Fato aconteceu por volta do meio-dia de terça-feira

Uma pessoa foi vítima furto e perdeu R$ 1,8 mil do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) nesta terça-feira, 21, ao meio-dia. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A vítima contou para os policiais que estava na rua Barão do Rio Branco, Centro, conversando com um desconhecido. Durante o papo, ela abriu a mochila e o desconhecido lhe ajudou. Depois que ele foi embora, a pessoa percebeu que o dinheiro do FGTS havia sumido. A PM não informou detalhes sobre a vítima e ninguém foi preso.