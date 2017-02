Viva a comida!

Fico tão frustrada e fico me perguntando se mesmo depois de muita gente ter acesso a informação sobre a verdadeira alimentação saudável e a necessidade de ingerir nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo ainda continuam a comer aquela alimentação pobre e sem graça, pensando somente em números.

Tudo bem que nem todos as pessoas têm essas informações e muitas vezes a mídia pode influenciar negativamente nesse aspecto, mas o que tem acontecido com muita frequência, mesmo depois da pessoa ter o conhecimento do que é certo, ela não faz, pois tem medo de engordar e prefere ficar contando calorias.

Por que comer pão integral com margarina, queijo branco e café com leite lhe parece saudável para um café da manhã? Por que trocar o pão pela torrada seria vantajoso? Você já leu um rótulo de uma embalagem de torrada? Prestou atenção na lista de ingredientes desse alimento? Os nutrientes desse somatório de alimentos são muito escassos, pobres em fibras, pobres em vitaminas, antioxidantes, ricos em alimentos que aumentam glicose e insulina no sangue, alimentos inflamatórios, e que até podem ter poucas calorias, mas que irão te engordar, de uma forma ou de outra.

Então, se você não sabe porque não está emagrecendo, ou sente-se cansada durante o dia, com dores, com fome, estressada, com queda de cabelo, intestino preso, mal humor, entre outros sintomas, será que você está prestando atenção na alimentação que come, ou só conta calorias?

Acompanhe as cenas dos próximos capítulos.

Ariane Serpa – Nutricionista