Vôlei e tênis de mesa de Brusque são campeões nos Jesc Atletas foram os melhores em suas modalidades na etapa regional e avançam para a fase estadual

Brusque emplacou campeões nos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) de 15 a 17 anos, etapa regional. Jogando em Imbituba, o ouro veio no tênis de mesa e no voleibol feminino. Agora, os campeões representarão suas unidades escolares e Brusque na etapa estadual, que será em São Bento do Sul.

O ouro brusquense no tênis de mesa veio com Pablo Gabriel Rocha, da escola Feliciano Pires. O colega de equipe Lucas Oliveira Machado ficou com bronze. O campeão ressaltou a importância do técnico e a perseverança para a conquista dessa competição. “No primeiro dia de competição acabei perdendo para o atleta de Criciúma. No sábado de manhã meu técnico Gustavo Vinotti chegou a competição, sentamos e reorganizamos as táticas de jogo. Acabei por enfrentar novamente o atleta de Criciúma, perseverei e consegui ganhar a medalha de ouro para Brusque”, diz.

O vôlei feminino foi campeão com a Escola Amplo, que contou com atletas da Associação Brusquense de Esporte e Lazer (Abel). Cerca de 120 atletas e dirigentes de nove escolas representaram a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque na etapa Sul dos Jogos Escolares 15 a 17 anos. O evento foi realizado de 25 a 28 de agosto, no município de Imbituba, com sete modalidades em disputa, no naipe masculino e feminino.

No basquete feminino a Escola de Educação Básica Santa Terezinha conquistou o terceiro lugar, mesma colocação do Colégio São Luiz no masculino. No futsal, as meninas da EEB Dom João Becker, representadas pelo Barateiro Sub-17, ficaram em segundo lugar e os meninos em quinto. No tênis de mesa, Lucas de Oliveira Machado, da Escola de Educação Fundamental Izaura Gouveia Gevaerd levou o bronze para casa.