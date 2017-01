Volta às aulas: Como escolher o transporte escolar do seu filho Para evitar problemas, é preciso observar alguns itens antes de assinar o contrato

Com a volta às aulas se aproximando, os pais começam a buscar transporte para os filhos. A escolha é difícil e deve ser feita com base em critérios rigorosos de qualidade para evitar problemas no futuro.

O Município Dia a Dia consultou a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) para saber quais são os principais itens de segurança que os pais devem observar antes de assinar um contrato de prestação de serviços. O órgão listou alguma coisas simples, mas que fazem a diferença.

O jeito mais fácil de saber se o transportador escolar está legalizado é pedir para ver o adesivo de vistoria da Setram. Ele é fixado no lado esquerdo do para-brisa do veículo. É importante, também, checar a validade do adesivo.

Os técnicos da prefeitura fazem essa vistoria, na qual avaliam se o carro está em boas condições de uso e se a documentação do condutor está em dia. É necessário ter carteira para vans e micro-ônibus e curso de formação para transporte de pessoas.

Outro ponto bastante importante e destacado pela Setram é o itinerário feito pelo veículo. A pasta recomenda que os pais acertem de antemão com o motorista o local de embarque e desembarque da criança. Deve-se evitar a troca de um automóvel para outro.

Imprevistos acontecem, por isso é recomendável que os pais tenham o telefone da empresa e do motorista para casos de emergência. E o contrário também vale: os responsáveis devem deixar telefones de contato onde possam ser facilmente contatados pelo prestador de serviço.

Veículo

Por lei, o transportador escolar já é obrigado a ter o selo da Setram e também passar por uma vistoria em empresa credenciada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O uso da cadeirinha e de bebê conforto para crianças menores não é obrigatório em vans escolares, porém, a segurança proporcionada por esses equipamentos é importante, alerta a secretaria. Por isso, na medida do possível, ela deve ser usada.

A Setram também orienta que os pais exijam monitores em veículos com mais de 20 lugares.

Qualificação

Além de verificar o selo de vistoria, as condições gerais do veículo e ter os contatos de emergência, a Setram aconselha que os pais fiquem atentos a mudanças de motoristas nas vans. Se o condutor mudar, a recomendação é que eles peçam as documentações novamente.

Contatos

Secretaria de Trânsito e Mobilidade

3351-3719 ou 3351-9824

E-mail: transportes.stmbrusque@gmail.com