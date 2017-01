Volta às aulas: Minnie e super-heróis são os personagens mais procurados em materiais escolares Mochilas de personagens são as mais vendidas

Diferentemente de outros anos, quando um personagem de desenho animado ou filme conquistou o gosto das crianças, em 2017 os tradicionais super-heróis, Minnie, Mickey e Max Steel voltaram a se destacar, de acordo com três estabelecimentos consultados pelo Município Dia a Dia.

Na Livraria Graf, cadernos, mochilas, apontadores e lápis com Vingadores, Homem-Aranha, Mickey, Star Wars e Hot Wheels são os que fazem mais sucesso entre os garotos. Já entre as meninas os personagens preferidos são mais tradicionais: Barbie, Jolie e Minnie.

Tânia Bartelt, gerente da livraria, avalia que neste ano não há um filme de animação ou desenho animado que se destaca. Em 2015, Frozen, da Disney, liderou as vendas. Os materiais escolares mais procurados foram da princesa Elza, da animação.

“Recebemos mais materiais com personagens mais tradicionais. Não tivemos um lançamento forte, como foi o Frozen e a Peppa Pig”, diz Tânia. Ainda assim, os cadernos e mochilas com personagens são os preferidos das crianças na hora de comprar o material para a escola.

A Livraria e Papelaria Mosimann também recebeu remessas mais tradicionais e variadas de materiais. O vendedor Edson Batschauer diz que não há um personagem que tomou a liderança nas vendas até o momento.

Capitão América, Homem de Gelo e Homem-Aranha são alguns dos preferidos pelos meninos, e entre as meninas a Barbie e a Minnie estão entre mais procuradas. Entretanto, nenhum se destaca muito em relação aos demais.

A estratégia usada pela Mosimann é ter mais variedade para atender a todos os públicos. “Temos foco em personagens, procuramos ter todos. Só de cadernos, temos mais de 30”, afirma Batschauer.

A proprietária da Dokassa, Suzana Cassaniga, diz que o mercado se diversificou. Hoje, há centenas de personagens, por isso é mais difícil um só se destacar. Neste ano, os cadernos com frutinhas e figuras sem personagens estão entre os mais vendidos.

Produtos mais caros

Os personagens são chamarizes importantes para os comerciantes atraírem clientes, contudo, eles encarecem os preços. Uma mochila com personagem custa de R$ 200 ou mais, enquanto uma com desenhos normais tem preço de R$ 100.

Uma mochila da Barbie do modelo mais sofisticado, vendida junto com um radinho, sai por nada menos do que R$ 400. O que encarece esses produtos é o pagamento do licenciamento para uso dos personagens.

Quem busca economizar pode encontrar boas opções sem personagens. Uma dica é deixar as crianças em casa, pois os personagens são bastante apelativos para os pequeninos.