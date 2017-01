WDCom Distribuidora comemora 20 anos em Brusque De característica familiar, empresa brusquense atende postos e clientes em várias cidades de Santa Catarina

A WDCom Distribuidora comemorou ontem 20 anos de fundação. No sábado, 14, a diretoria da empresa recebeu a imprensa para um balanço dessas duas décadas de atividades em Brusque e em Santa Catarina.

De característica familiar, a empresa iniciou com a visão empreendedora do engenheiro civil Ivan Walendowsky, que no início da década de 90 percebeu no mercado de combustíveis uma oportunidade de crescer profissionalmente.

Incentivado por dois colegas de faculdade, que se tornaram executivos de duas grandes empresas ligadas ao ramo, Walendowsky deu os primeiros passos na atividade como revendedor varejista.

Como na época praticamente não existiam postos de combustíveis nos bairros, ele decidiu investir nessas localidades. Montou então, postos de combustíveis com as bandeiras Petrobrás e Texaco nos bairros Santa Luzia, Cedro e Guarani. “Muitas cidades pequenas não tinham postos para a venda no varejo. Um morador da Santa Luzia, tinha que abastecer o carro no centro. Então, visando atender os consumidores dessas localidades decidi montar os postos”.

Assim, o empresário começou a acompanhar de perto o mercado de combustíveis e, em 1995, iniciou a busca para constituir a Walendowsky Distribuidora de Combustíveis, que se concretizou em 15 de janeiro de 1997, com a publicação da portaria pelo Departamento Nacional de Combustíveis, atual Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Logo, a empresa viu a necessidade de ter sua própria base de armazenamento. O empresário adquiriu um terreno às margens da rodovia Antônio Heil, em Itajaí. No entanto, em 2000, a empresa foi procurada pela Prefeitura de Brusque para ocupar uma área no bairro Limeira, destinada ao Distrito Industrial da cidade. “Fomos a primeira empresa a funcionar neste distrito industrial”, lembra Walendowsky.

Crescimento

De lá para cá, a WDCom cresceu em larga escala. Com uma área de 35 mil m², a base de armazenamento foi concluída e hoje conta com uma capacidade de armazenamento de 1,8 milhão de litros de combustíveis. De acordo com Walendowsky, em breve, a capacidade da empresa será ampliada em mais 1 milhão de litros, já que o projeto está pronto e em fase final de análise pelas autoridades.

Atualmente, a empresa atende 40 postos com a bandeira WDCom, outros 20 de bandeira branca e mais de 300 grandes, médios e pequenos clientes que usam o diesel como combustível em seus processos produtivos e prestação de serviços.

“Quem observa o nosso trabalho pensa que é simples, que vamos na base da Petrobrás, abastecemos os nossos caminhões e distribuímos, mas não é assim. É um processo bastante complexo, já que a última formulação do combustível é feita aqui. Nós que fazemos a adição dos 27% de álcool anidro na gasolina e os 7% do biodiesel. Nós que temos a responsabilidade de passar o produto em conformidade para o consumidor”, explica.

Walendowsky destaca a qualidade do combustível distribuído pela WDCom ao longo desses 20 anos. “Em todos esses anos, não tivemos em nenhum momento o combustível fora de conformidade com o que é exigido”, diz.

O diretor comercial de distribuição da empresa, Ivan Walendowsky Filho, afirma que o cenário econômico atual não é favorável, no entanto, a empresa tem conseguido se manter no mercado. “Estamos tendo um crescimento e nesse momento, mais do que nunca, é importante investir para continuar crescer”.

Para o diretor financeiro da empresa, Luis Antônio Loiola Walendowsky, a união da família e o comprometimento dos funcionários é fundamental para o sucesso. “A união de todos é essencial. Isso faz a empresa se tornar forte”.