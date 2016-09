Victor & Léo cantam com Zezé di Camargo & Luciano

Nesta sexta-feira, 23, acontece pela primeira vez em Santa Catarina, o projeto Encontro com as duplas Zezé Di Camargo e Luciano e Victor e Leo, juntas, no palco do Maria’s Camboriú. Um show inédito em uma das casas mais tradicionais do nosso Estado, que passou recentemente por uma reforma e está ainda mais sofisticada para receber grandes apresentações, eventos sociais e corporativos. No intervalos dos shows, 40 minutos com as duas duplas, juntas, no palco. Imperdível!

Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Nacional.